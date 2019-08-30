شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن

أعلنت شركة الأفضل للتجارة (لتأجير السيارات)- إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة- عن توفر فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء)؛ وذلك للعمل في المدن التالية: “الرياض، وحائل، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والجبيل، وأبها”.
وبينت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية كحد أدنى.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– التحلي باللباقة والقدرة على التعامل مع العملاء.
– اجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع كتابة عنوان الرسالة بالصيغة التالية (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء- المنطقة- المدينة).