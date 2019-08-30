شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن

شركة الأفضل تعلن فرصًا تدريبية منتهية بالتوظيف في 8 مدن

2019/08/30
الساعة 9:56 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأفضل للتجارة (لتأجير السيارات)- إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة- عن توفر فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء)؛ وذلك للعمل في المدن التالية: “الرياض، وحائل، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، والجبيل، وأبها”.

وبينت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية كحد أدنى.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– التحلي باللباقة والقدرة على التعامل مع العملاء.

– اجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.

وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع كتابة عنوان الرسالة بالصيغة التالية (برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء- المنطقة- المدينة).



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