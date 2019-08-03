شركة موبايلي تعلن فتح باب التقديم على وظائف تمهير لعام 2019م

المواطن - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم على وظائف (تمهير) لعام 2019م، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، من ضمن برامج (طاقات)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تمهير – التدريب على رأس العمل (Tamheer Program – On the job training).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعوديّ الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس فما فوق (جميع التخصصات).

3- أن يكون المتقدم لم يسبق له التوظيف خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن يكون المتقدم متفرغاً ولا يعمل حالياً.

5- أن يكون المتقدم لم يسبق له المشاركة سابقاً في برنامج (تمهير).

6- أن تنطبق شروط برنامج (تمهير) على المتقدم.

7- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

8- معرفة جيدة في برامج شركة مايكروسوفت أوفيس وخصوصاً برنامج (الإكسيل).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بعد 12 يوماً من تاريخه.

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا