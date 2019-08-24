شركة نستله توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة نستله توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الجبيل، للعمل بمسمى (مندوب المبيعات الميدانية Field Sales Representative)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوب المبيعات الميدانية (Field Sales Representative).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصصات إدارية ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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