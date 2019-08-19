شروط التسجيل في دبلومات جامعة تبوك

المواطن - واس

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم ، استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات .

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري،مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية و الإدارة المكتبية و المُحاسبة وتقنية البرمجة و التسويق و المعاملات المصرفية و الحاسب الآلي التطبيقي , فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري و سلامة المنشآت والوقاية من الحريق و إدارة الموارد البشرية و التصنيع الدوائي و الأمن السيبراني و المحاماة .

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي (هنا)