شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بشروط وضوابط تسجيل المطلقة كمستفيد رئيس في البرنامج.

وقال حساب المواطن بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتابع حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المطلقة.

ولفت إلى أنه في حال عدم توفرها يتم إضافة المطلقة كتابع لرب الأسرة.

وفي سياق متصل قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن بدأ أمس استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.