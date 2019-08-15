شروط سان جيرمان تُصعب صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

حددت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطها للموافقة على بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار بأقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على خدمات بعض اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى الذي يريده سان جيرمان من بيع نيمار، وهو بعيد تمامًا عما يريد أن يدفعه برشلونة، خاصة بعد صرف أكثر من 200 مليون يورو لضم دي يونج وجريزمان وفيربو.

وشدد “ليكيب”، على أن باريس سان جيرمان يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو من بيع نيمار، للتعاقد مع صفقة كبرى قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتعتزم إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع واحد من الثنائي باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أو جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

وينوي باريس سان جيرمان عرض هذا الأمر على برشلونة، والحصول على لاعب خدمات لاعب واحد فقط من بين الثلاثي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو بدلًا من لاعبين.