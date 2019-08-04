شعراء المعلقات عبر الهولوجرام في ساحة اللغة والثقافة بسوق عكاظ

المواطن - واس

استحدثت النسخة الجديدة لسوق عكاظ 13 ضمن موسم الطائف من خلال “خيمة ساحة اللغة والثقافة” ، تقنية الهولوجرام ثلاثية الأبعاد ، واحتضان الخيمة معرضين: الأول للقافية، والثاني للقلم .

وتستعرض الخيمة حياة شعراء المعلقات وقصائدهم الشعرية أمام زوار السوق في جنبات الخيمة ، وذلك عبر معرض المعلقات الشعرية والخط العربي من خلال مشاهدة أفلام وثائقية ومراحل تطويره ، إلى جانب استعراض تاريخ كتابة المصحف الشريف منذ أن خُط بالأيدي ، إضافةً إلى إقامة متجر لبيع الكتب واللوحات التي تُمثل الخط العربي .

كما تُنظم الخيمة لزوار سوق عكاظ ورش عمل ، ودورات تدريبية لتحسين الخط العربي لكلا الجنسين ، فيما يستمتع الزائر في نهاية جولته بمشاهدة شاشة عرض بانورامية لكامل المخيم .