شقيق المواطن المعتدى عليه في إسطنبول يكشف تفاصيل الواقعة

المواطن - الرياض

يخضع مواطن سعودي حالياً، لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول، وذلك بعد تعرضه لاعتداء مسلح بعد غروب شمس يوم أمس في منطقة شيشلي.

وقال شقيق المعتدى عليه خلال اتصال هاتفي مع صحيفة الشرق الأوسط: اعترضنا مجهول في الطريق يحمل معه سلاحاً من نوع مسدس، وطلب منا مبالغ مالية والهواتف المحمولة.

وأضاف، أنه حين محاولتهما الهرب، أطلق المعتدي النار على شقيقه، بأربع رصاصات استقرت رصاصتان في قدمه، مشيراً إلى أنه يرقد حالياً بالمستشفى ويخضع لعدة عمليات جراحية.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، حذّرت المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، بعد حادثة الاعتداء.

وقالت السفارة في بيان لها: نظراً لتعرض مواطنينِ أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، تودّ السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي) بعد غروب الشمس.

ويُعدّ التحذير الحالي الذي أصدرته سفارة الرياض لدى أنقرة، التنبيه السادس خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.