صحة الطائف تغلق مركزاً طبياً ومختبراً تخصص بالملاريا

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أغلقت الصحة في الطائف مجمعاً طبياً بالمنطقة المركزية لوجود عدد من الملاحظات كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بشارع الستين.

وجاء الإغلاق تماشياً مع حملة تنفذها صحة الطائف ممثلة في إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية ضمن مهام تفتيشية يومية.

وأوضح عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكل دوري وقد تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام ونقص جاهزية سيارة الإسعاف ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات.

وأضاف أن العقوبات التي نفذتها صحة الطائف طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

وعن العقوبات قال الربيعي إن إدارة الالتزام ترصد بشكل دوري كامل الملاحظات ضمن مهامها التفتيشية وتحيل المخالفات للجنة المخالفات الصحية والتي تصدر قراراتها في إطار لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأضاف أن الصحة في الطائف تعمل على تشجيع الاستثمار الصحي وهناك جهة معنية بذلك تعمد إلى تقديم الدعم المستمر غير أنها في الوقت نفسه لن تتهاون في التعامل الفوري مع كافة ما يمس صحة الناس ومراقبة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والحرص على أن تكون داعمة لتعزيز الصحة العامة للمجتمع وتحقق الغاية الأساسية في مستوى ما يقدم من خدمات.

وأكد حرص الفرق الميدانية على تقصي حقيقة ما يقدم من خدمات صحية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على هاتف الوزارة 937 وتباشر القيام بأعمالها على مدار الساعة لضمان مستوى كافة الخدمات الصحية.