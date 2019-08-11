صحفية مصرية: جهود المملكة في خدمة الحجاج لا تعد ولا تحصى

المواطن - مكة المكرمة

أكدت الصحفية في جريدة الجمهورية المصرية إسراء طلعت أن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها لا تعد ولا تحصى فهي تنفق المليارات لأجل تطوير الحرمين والمشاعر المقدسة خدمة للإسلام والمسلمين، مشيرةً إلى أنها ستقوم بنقل جهود المملكة عبر الإعلام المصري.

جاء ذلك في تصريح صحفي لها خلال استضافتها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وأوضحت إسراء طلعت أن الإعلام السعودي نجح في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من خلال منصاته المتنوعة، وفضح كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحرمين الشريفين وكذلك الأمة الإسلامية، مطالبة كافة الوسائل الإعلامية بالعالم بنشر جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بحسب الموقع الإعلامي للحج.

وفي ختام تصريحها، رفعت إسراء طلعت الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية والعناية الكريمة لضيوف بيت الله الحرام، كما شكرت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وحرصه لتقديم كل سبل الراحة لهم خلال الاستضافة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام، الذين بلغ عددهم 6500 حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 79 دولة.