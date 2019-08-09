صدمة غير متوقعة لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي المُشارك في بطولة غرب آسيا 2019.

وبعد إصابة عبدالفتاح آدم، سيغيب مهاجم التعاون السابق عن المباراة الأولى للنصر ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 أغسطس الجاري.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم، كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب الاتحاد.

من ناحية أخرى، يطمح نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى الاستمرار في المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا والفوز بها خلال العام الجاري.

أبدى الناقد الرياضي بندر الرزيحان رأيه حول قدرة النصر على الاستمرار في المنافسة على البطولة الآسيوية قائلًا: حتى إن استطاع النصر أن يفوز ويتأهل لكن، بهذه الأسماء لن يستطيع أن يذهب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف الرزيحان: النصر يفتقد بيتروس وأمرابط في القائمة الآسيوية، وأرى أن بيتروس هو أهم لاعب في النصر وأكثر أهمية من جوليانو.