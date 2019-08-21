صدمة مفاجئة لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال في ضم لاعب وسط قوي للتشكيلة الهلالية بسبب كثرة إصابات عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

قرار مُفاجئ يصدم الهلال

وأوضحت صحيفة BOLAVIP أن اللاعب كويلار يرغب في الانضمام لنادي بولونيا الإيطالي وعدم الانتقال لأي دوري في منطقة الشرق الأوسط.

وركزت الصحيفة على أن بولونيا سيُنفق سبعة ملايين ونصف المليون يورو للتعاقد مع كويلار بصورة نهائية من نادي فلامنجو.

ومن المنتظر إتمام بولونيا للمفاوضات بصورة نهائية مع نادي فلامنجو، ليكون كويلار لاعبًا في صفوف النادي الإيطالي.

قالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن الهلال رفع عرضه لنادي فلامنجو من أجل التعاقد مع جوستافو كويلار، حيث أصبحت قيمة العرض حاليًّا 8.5 مليون يورو.

ويُذكر أن عرض الهلال الحالي هو العرض الأكبر من عرض نادي بولونيا والمُقدر بـ 8 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيتجه إلى الاستغناء عن اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا من الفريق على غرار مواطنه جوناثان سوريانو، في حال تم التعاقد مع جوستافو كويلار.

في وقت سابق، فقد نادي الهلال، فرصة ضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعدما توصل الأخير لاتفاق للانضمام لنادي بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي لـ نادي كلوب أمريكا عبر تويتر: إن إدارة النادي المكسيكي توصّلت لاتفاق مع بورتو يقضي بانتقال اللاعب الكولومبي للنادي البرتغالي بعد إجراء الفحص الطبي.