صدمة وثلاث صفقات .. جماهير #الأهلي : الله يخلي العدالة

المواطن - محمد سمعه

حرصت فئات عديدة من جماهير النادي الأهلي، على توجيه الشكر لفريق العدالة، والذي كان المتسبب الرئيسي في الصحوة الأخيرة لإدارة الراقي من أجل حسم الصفقات المناسبة، والتي تخدم مصالح الأهلي في بطولات موسم 2019-2020.

وكان الأهلي أعلن أمس الجمعة، عن ضمه للجزائري يوسف بلايلي من الترجي الرياضي التونسي، وتعاقده مع محمد المجحد لاعب نادي الفتح واللاعب لوكاس ليما ظهير أيسر نادي نانت الفرنسي.

تعليقات بعد الثلاث صفقات:

كتب حساب يحمل اسم أبو ريال عبر تويتر قائلًا: الله يخليك يا عدالة في الدوري.

وقال حساب آخر يحمل اسم الشهري: شكرًا للأمير منصور بن مشعل، الله ينفع به بعد هذه الصفقات.

وعلّق حساب يحمل اسم ملكي 51 قائلًا: ما نخفوش احنا الملكي.

وبدأت المشاكل سريعًا في الفترة الأخيرة بالراقي قبل مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، بوجود خلاف شديد بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بسبب جلوس عمر السومة احتياطيًا في لقاء الهلال في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ألقى السومة بقميص الأهلي على الأرض غاضبًا من تصرف المدرب إيفانكوفيتش.

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، كما قدم أداء سيئًا ضد نادي العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحدث الناقد الرياضي حمد الدبيخي عن مصير الأهلي حاليًّا فقال: “هيبة الأهلي غير موجودة بعكس هيبة الهلال”.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي بندر الراشد: “مشكلة الأهلي واضحة هي في “اللاعبين”.. وليست في أي شيء آخر”.