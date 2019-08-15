صديق لويس سواريز على رادار الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي الاتفاق في تعزيز صفوفه الهجومية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع اللاعب الأوروغوياني كريستيان ستواني مهاجم نادي جيرونا الإسباني.

وبعد رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا، عن صفوف نادي الاتفاق وانتقاله إلى الشباب، أصبح الفريق الاتفاقي يبحث عن ضم مهاجم قوي استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحافية، أن نادي الاتفاق يرغب في ضم المهاجم كريستيان ستواني في الميركاتو الصيفي بعد تألقه مع جيرونا في الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

وأحرز كريستيان ستواني 20 هدفًا مع جيرونا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ويُذكر أن كريستيان ستواني لعب مع النجم لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، في كأس العالم 2018 بروسيا حيث مثلا المنتخب الأوروغوياني هجوميًا في البطولة.

من ناحية أخرى، لايزال نادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، كان رفض رفضًا تامًّا انتقال اللاعب محمد الكويكبي لنادي النصر في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية إن النصر أرسل خطاباً رسمياً إلى نادي الاتفاق من أجل استعارة محمد الكويكبي حتى نهاية الموسم.