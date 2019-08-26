صراع أقوى مهاجمين حاضرًا في لقاء النصر ضد السد

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي النصر اليوم الاثنين، لاستضافة فريق السد القطري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة النصر ضد السد، سيتواجد بها النجمان المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر والجزائري بغداد بونجاح لاعب ومهاجم نادي السد.

يُعد عبدالرزاق حمدالله وبغداد بونجاح أقوى مهاجمين في المنطقة العربية حاليًا بسبب فاعلية كلٍّ منهما على مرمى المنافس، بجانب إحرازهما للكثير من الأهداف في الموسم الماضي.

وكان حمدالله سجل 35 هدفًا ليُتوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، بينما سجل بغداد بونجاح مع نادي السد 39 هدفًا في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ستكون مباراة اليوم صراعًا ناريًا بين حمدالله وبونجاح، حيث سيتابع الجمهور أي لاعب منهما قادرًا بأهدافه على حسم اللقاء قبل مباراة يوم 16 سبتمبر المقبل في قطر.

وستنطلق مباراة النصر ضد السد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن مباراة النصر والسد اليوم ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقابل النصر للمرة الأولى مع السد القطري في عام 2011 بـ دوري أبطال آسيا، حيث فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد في مرحلة دور المجموعات، وكان التعادل حاضرًا بينهما بهدف لكل فريق في جولة الإياب.

وجدير بالذكر أن النصر تقابل في 20 مباراة مع أندية قطر، حيث فاز العالمي بتسع لقاءات وهُزم في أربع مباريات وتعادل في سبع لقاءات بالبطولات الآسيوية.