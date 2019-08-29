صرف 27 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة الرياض

المواطن - الرياض

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بصرف مكافأة لموظفي أمانة الرياض بمبلغ 27 مليون ريال، بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة.

وقالت أمانة منطقة الرياض في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي أمانة منطقة الرياض بمبلغ إجمالي قدره ٢٧ مليون ريال، استفاد منها ١٤٠٠ موظف وموظفة”.

وأوضحت الأمانة ذلك بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة”.