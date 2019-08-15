صفقة برازيلية على رادار الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يضع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وتحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أنظاره على ضم البرازيلي رينالدو دا سيلفا ظهير أيسر نادي ساو باولو البرازيلي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت تقارير صحافية، إن الأهلي أصبح بحاجة ماسّة لضم ظهير أيسر بعدما رحل المصري محمد عبد الشافي عن الراقي، بجانب أن اللاعب حسين عبدالغني لم ينجح في التألق وسدّ الفراغ بصورة كبيرة في مركز الظهير الأيسر.

ولم يستطع اللاعب خالد البركة كذلك إقناع المدرب برانكو إيفانكوفيتش بقدراته، مما جعل المدرب الكرواتي يُطالب إدارة الأهلي بضم ظهير أيسر في أسرع وقت.

ويُذكر أن النادي الأهلي، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري، لكن الأهلي السعودي لم يتمكن من التفاوض بسبب تمسّك الأهلي المصري بالإبقاء على نجمه التونسي.

وكان الأهلي ودّع بطولة دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي، وذلك بعد خسارته من نادي الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.