صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكّد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة نادي مانشستر سيتي تنوي عرض الظهير البرازيلي دانيلو، مقابل الحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو.

وارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع كانسيلو خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن الخطوة الرسمية لم تتحقق حتى الآن، وتمت محادثات بين مانشستر سيتي ويوفنتوس، إلا أنها لم تشهد الاتفاق على أي أمر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات بين مسؤولي مانشستر سيتي ونظرائهم في يوفنتوس، وتم عرض دانيلو ضمن الصفقة من أجل تسهيل إتمامها.

ويُقدر نادي يوفنتوس قيمة كانسيلو بـ60 مليون يورو، فيما يقدر مانشستر سيتي قيمة دانيلو بـ20 مليون يورو، وقد توافق إدارة البيانكونيري على هذه الصفقة، كونه سيحصل على مقابل مادي وظهير أيمن بديل.