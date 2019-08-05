صفقة جديدة تقترب من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني، مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن دوني فان دي بيك اعترف للمقربين منه، أن المفاوضات مع ريال مدريد تسير بصورة سريعة، مما يعني اقترابه من النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع اللاعب دوني فان دي بيك بمقابل مادي يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو.

من ناحية أخرى، ظهر البلجيكي إيدين هازارد بعيدًا عن مستواه المعهود مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أداء هازارد مع ريال مدريد لم يرتقِ حتى الآن إلى مستوى التوقعات منه كصفقة رئيسية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر الجميع منه صناعة الفارق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب انخفاض مستوى هازارد قد يعود إلى عامل بدني، حيث ظهر بوزن زائد، الأمر الذي أثر عليه في الانطلاق بالمساحات الخالية والدخول في التحامات هوائية، حيث يحتاج إلى مزيد من العمل على الجانب البدني.