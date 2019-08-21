صفقة كوتينيو تمنح البايرن رقمًا قياسيًّا

المواطن - مروة نبيل

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني، ثمار انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوفه على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، في يوم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عبر موقعه الإلكتروني، عن تحقيق الاستفادة القصوى من إعلانه إتمام صفقة كوتينيو التي منحته رقمًا قياسيًّا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز بايرن ميونيخ الألماني تفاعل الجماهير مع الهاشتاق الذي أطلقه وحمل عبارة “مرحبًا كوتينيو” في كافة منصاته عند الإعلان عن تعاقده مع كوتينيو، ليصل إلى 100 مليون محب مع 300 منشور على مواقع فيسبوك وإنستجرام وتويتر.

وأوضح البايرن أن منشوره عبر موقع “إنستجرام”، يوم الجمعة الماضي، من أجل الإعلان عن توصله لاتفاق مع برشلونة على الصفقة، قد نال إعجاب 1.2 مليون شخص، وهو رقم قياسي لم يسبق له تحقيقه.

كما حظي كوتينيو باهتمام كبير فور وصوله لخوض أول مران مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، بتواجد 1500 مشجع تقريبًا في مرافق التدريبات، وذلك على الرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت يومها.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن نفاد قمصان كوتينيو، التي تحمل القميص رقم 10 من كافة متاجره الرسمية، وذلك منذ إتمام الصفقة.