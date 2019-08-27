صفقة مرتقبة بين إنتر ميلان ويوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن فكرة عقد صفقة تبادلية بين ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي، لا زالت قائمة حتى الآن.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، الإيطالي، أن مبادلة ماورو إيكاردي بالمهاجم باولو ديبالا، ما زالت تلوح في الأفق بين إنتر ميلان ويوفنتوس، على الرغم من أن الناديين ينكران وجود أي محادثات بشأن هذا الأمر.

ويُعد إيكاردي خارج خطط إنتر ميلان في الموسم الرياضي الحالي، حيث استبعده المدير الفني كونتي من مباراة ليتشي، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع وكيلته واندا نارا، لحسم ملف رحيله هذا الصيف.

على الجانب الآخر، يبحث يوفنتوس عن مهاجم قوي يقود الفريق هذا الموسم، ويُعتبر نجم إنتر ميلان من أبرز الخيارات المتاحة، في الوقت الذي خرج فيه ديبالا من خطط اليوفي، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام.