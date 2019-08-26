صفقة من الدوري الإسباني تقترب من الشباب

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الشباب قريبًا للغاية، من التعاقد مع اللاعب السنغالي ألفريد ندياي مدافع نادي فياريال الإسباني والذي يلعب حاليًا مع نادي مالاجا الإسباني على سبيل الإعارة من الغواصات الصفراء.

وفي حال تعاقد الشباب، مع ألفريد ندياي فسيكون سابع أجنبي ينضم لليث في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق لـ ألفريد ندياي اللعب مع أندية ريال بيتيس الإسباني، ونانسي الفرنسي، وبورصا سبور التركي، ونادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

شارك ألفريد ندياي في 360 مباراة مع الأندية المختلفة التي لعب لها حيث نال 95 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطاقات حمراء.

من ناحية أخرى، كشف نادي الشباب بالأمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إصابة لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا.

وأوضح نادي الشباب أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الكولومبي أسبريا أثبتت تعرضه لكدمة في إصبع القدم، وسيحتاج على إثرها راحة لعدة أيام.

وشارك أسبريا بشكل أساسي في مباراة الشباب ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونجح أسبريا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 49 ثانية على انطلاق مباراة الشباب ضد الفتح، ليكون النجم الكولومبي صاحب أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.