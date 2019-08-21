صفقة نارية تُشعل الصراع بين النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الأربعاء عن رحيل نجمه البرازيلي ليوناردو دي سوزا بالتراضي، وذلك بعد فسخ عقده.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة الإماراتي عبر تويتر أن مجلس إدارة النادي قرر فسخ عقد ليوناردو الذي أصبح قريبًا من العودة للدوري السعودي أو الانضمام لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويُذكر أن تقارير إخبارية، قالت إن ليوناردو مهتم بالعودة للنادي الأهلي، وسط محاولات من نادي النصر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي لتطوير الجوانب الهجومية في الفريق.

وكان ليوناردو دي سوزا انضم لفريق الوحدة الإماراتي في عام 2018 قادمًا من النادي الأهلي.

وشارك ليوناردو دي سوزا، أمام نادي النصر في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا حيث نجح العالمي في العبور لدور الثمانية، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري.

تنطلق غدًا الخميس مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي النصر وضمك، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الأخرى، فسوف تكون بين فريقي الأهلي والعدالة، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.