صفقة يريدها مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يرغب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم صفقة هامة للفريق الأهلاوي.

وقالت تقارير صحافية،أن مدرب الأهلي يرغب في التعاقد مع مدافع أجنبي، بدلًا من ضم لاعب أجنبي في خط الوسط.

ويرغب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي في ضم مدافع أجنبي بأقصى سرعة، بعد خسارة الراقي يوم الثلاثاء الماضي من نادي الهلال برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا.

حرص المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لـ الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول للراقي أول أمس الجمعة خلال تدريبات الفريق.

وشهد اجتماع إيفانكوفيتش بلاعبي الأهلي عقد محاضرة بالفيديو، وذلك من أجل شرح الأخطاء والتي ارتكبها لاعبي الأهلي ضد الهلال يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشرح إيفانكوفيتش للاعبي الأهلي، النهج المراد تنفيذه في المران قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

من ناحية أخرى، انتقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، حكم مباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث برانكو إيفانكوفيتش يوم الثلاثاء الماضي عن حكم مباراة الأهلي والهلال قائلًا: “حكم مباراة الأهلي ضد الهلال لم يكن في المستوى المطلوب، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء، والهدف الأول كان من تسلل واضح، وكذلك الهدف الثاني من ضربة حرة غير صحيحة”.