صفوان السويكت: نجاح النصر سيستمر بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

أكد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على أن نجاح العالمي بشكل مستمر سيكون بفضل استمرار دعم الجماهير النصراوية للفريق الأول لكرة القدم.

وغرد صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ألف مبروك للاعبين ولجماهير الشمس الغالية، الحمد لله، ثلاث نقاط أولية مهمة في مستهل الدوري.

وأضاف السويكت: مسيرة نجاح النصر بإذن الله ستكون مستمرة بدعمكم وبحضوركم أيها الاستثنائيون.

ونجح النصر في الفوز بالأمس على نادي ضمك بهدفين دون رد؛ أحرزهما كل من البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمد الله.

واحتفل عبدالرزاق حمد الله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمرور عام على انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونشر حمد الله صورة له بقميص النصر على “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق عليها قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرت سنة على وصولي لهذا الفريق العالمي، وتشرفت بحمل هذا القميص العريق”.

وتابع المغربي عبدالرزاق حمد الله تغريته قائلًا: “وأسأل الله أن يوفقني على مساعدة فريقي للفوز بالكثير من الألقاب إن شاء الله … أحبكم”.

وتألق عبدالرزاق حمد الله بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وساهم في تتويجه بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد لقب أفضل لاعب وهداف البطولة.

من ناحية أخرى، أبدى النجم الكبير ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، سعادته وذلك بعد فوز أصفر العاصمة على حساب ضمك بالأمس بثنائية دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “الحمد لله، ثلاث نقاط هامة في افتتاح دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شكرًا لإخواني اللاعبين وللجهاز الفني والإداري، وبإذن الله تتوالى الانتصارات، وشكرًا لجماهير العالمي التي حضرت وننتظر حضورًا أكبر من عشاق العالمي”.

وتابع أسطورة النصر: “حمدًا لله على سلامة النجم عبدالرزاق حمد الله، وإن شاء الله بسيطة”.