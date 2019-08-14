صلاح وماني يقودان ليفربول ضد تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، التي ستنطلق بعد قليل.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب “فودافون أرينا” في إسطنبول.

ليفربول ضد تشيلسي:

وشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم بنهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، ظهور الثنائي جو جوميز وأوكسليد شامبرلين بدلًا من ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينيو.

وجاء تشكيل الريدز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم كالتالي؛ أدريان، روبرتسون، فان ديك، ماتيب، جوميز، ميلنر، هندرسون، فابينيو، شامبرلين، محمد صلاح وساديو ماني.

ويطمح يورجن كلوب في الفوز بمباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم ومواصلة حصد الألقاب هذا العام، بعدما قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.