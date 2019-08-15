صلاح يتفوق على الثنائي العربي في السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

ساهم المصري محمد صلاح في تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019، ليصبح ثالث لاعب عربي يحصد هذه البطولة.

وشارك محمد صلاح كأساسي في مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس السوبر الأوروبي 2019، والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2/2.

ويُعد الجزائري رابح ماجر أول لاعب عربي حصل على هذا اللقب عندما كان لاعبًا في بورتو البرتغالي، حيث حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 1987، ثم واجه أياكس أمستردام الهولندي في كأس السوبر الأوروبي وفاز بنتيجة 1/0 ذهابًا وإيابًا.

وفاز المغربي الدولي أشرف حكيمي بلقب كأس السوبر الأوروبي 2017، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، وفاز فريقه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويتفوّق محمد صلاح على ماجر وحكيمي في أنه شارك في مباراة كأس السوبر الأوروبي، في حين حقق الثنائي العربي اللقب دون المشاركة في أي مواجهة.