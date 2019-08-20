صلاح يرد على اتهامه بالنفاق تجاه المرأة

المواطن - مروة نبيل

علّق نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على الاتهامات التي وجهت إليه مؤخرًا بـ”النفاق” بشأن قضايا المرأة.

دعم وردة

وتحدّث صلاح عن اتهام عمرو وردة بالتحرش، ما تسبب في استبعاده من معسكر المنتخب المصري، قبل أن يعود مجددًا، قائلًا: “لم أتدخل نهائيًا لإعادته مرة أخرى، لست قائدًا للفريق أو المدرب، ولو كنت بهذه القوة لقمت بتغيير العديد من الأشياء”.

وأضاف محمد صلاح خلال تصريحاته لـCNN قائلًا: “تصريحاتي عن عمرو وردة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، كنت أقصد بها أن هذا الفعل، الذي قام به كان في وقت سابق وليس خلال البطولة”.

وتابع محمد صلاح حديثه قائلًا: “المتحرشون جنسيًا يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

اتهامه بالنفاق

وعن الاتهامات التي أثيرت ضده بـ”النفاق” بشأن حقوق المرأة بعد تغريدته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدعم عمرو وردة، أكد محمد صلاح أن موقفه ما زال كما هو وأنه ما زال مدافعًا عن حقوق المرأة.

وواصل محمد صلاح حديثه قائلًا: “موقفي لم يتغير، الناس يسيئون فهم ما أقول، ولكن ما أتحدث عنه في الوقت الحالي أن المرأة في الشرق الأوسط يجب أن تحصل على حقوقها كاملة”.