صورة تاريخية⁩ للملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود

المواطن - مكة المكرمة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز المعنية بخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة، صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز وهو يتفقد الحجر الأسود.

وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن الصورة تم التقاطها عام 1375هـ (1956م)، فيما يأتي هذا ضمن مواد تاريخية تنشرها الدارة مع دخول موسم حج هذا العام.

ويتسابق الحجاج والزوار والمعتمرون لبيت الله العتيق على تقبيل الحجر الأسود؛ لما له من مكانة في قلوب المسلمين حول العالم، فهو قطعة من الجنة في أطهر بقاع الأرض قاطبة.

ويتكون الحجر الأسود من عدة أجزاء، وهو بيضاوي الشكل، أسود اللون مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم، يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج.

ويعد الحجر الأسود نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا. أما سواد لونه، فيرجع إلى الذنوب التي ارتُكبت وفقًا للروايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم.”

وسواد الحجر الأسود في ظاهر الحجر، أما بقية جرمه فهو على ما هو عليه من البياض.