صورة تُوضح إعجاب نجم الشباب السابق بـ تيفو النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيجالي مهاجم نادي الوحدة الإماراتي إعجابه الشديد بـ تيفو نادي النصر؛ وذلك خلال زيارته للمركز الإعلامي لنادي النصر على خلفية مباراة النصر والوحدة اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب كابتن نصر، عبر تويتر صورة لـ تيجالي أمام تيفو النصر قائلًا: تيجالي لاعب الوحدة الإماراتي منبهر من جمالية تيفو النصر وكثافة جمهوره.

ويُذكر أن تيجالي سبق له اللعب في الدوري السعودي مع ناديي الاتفاق والشباب.

يتطلع الفريق الأول النصراوي لاستغلال مباراة النصر والوحدة وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة والتي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل.

وستبدأ مباراة النصر والوحدة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، حيث يأمل النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز.

وقبل إقامة مباراة النصر والوحدة، كان العالمي خاض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في البرتغال، ولعب أربع مباريات ودية قبل العودة يوم الخميس الماضي إلى أراضي المملكة.

وطالب البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر جماهير العالمي بحضور مباراة النصر والوحدة، مضيفًا أن مشاهدة المباراة عبر التلفاز غير مُجدية.