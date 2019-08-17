صورة وتعليق.. من الشروق إلى الشروق ساهرون لأمنكم

المواطن - الرياض

من الشروق إلى الشروق ساهرون لأمنكم.. شعار ترفعه وزارة الداخلية ليل نهار، لتؤكد أنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لحماية أمن الموطنين والمقيمين.

ويعيش منسوبو الداخلية حالة من الإقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية من أجل حماية الوطن ومقدساته والعمل على تحقيق أمنه واستقراره؛ لينعم مواطنوه ومن يعيش على أرض المملكة بالسلام والأمان، وسط روح معنوية عالية وثقة بالنفس، واعدين بالذود وحماية المملكة من أي محاولات خسيسة لاستهداف المملكة أو استهداف أمنها بأي شكل كان.

ونشرت الداخلية صورة معبرة علقت عليها بالقول: “من الشروق إلى الشروق ساهرون لأمنكم”، تبين أحد منسوبيها وهو يحمل السلاح متأهبًا ومن خلفه شروق الشمس يرتسم معلنًا بداية يوم جديد وتحدي جديد يخوضه الأبطال للحفاظ على أمن المملكة وأهلها.

وانهالت الدعوات والتعليقات المشجعة على الصورة، حيث أكد مواطنون ومقيمون أن للداخلية دور ملموس وواضح في حماية المملكة وحفظ النظام، مبدين فخرهم بما يقدمونه في ساحات العز والكرامة، مبشرين إياهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عينان لا تمسهما النار عين بكت في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله”.