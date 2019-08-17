صورة وفيديو تُنهيان أزمة السومة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في حل أزمة مهاجمه السوري عمر السومة، وذلك بعد تردد أنباء عن نيته الرحيل عن صفوف الراقي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو للسومة قال فيه: بداية أحب أعتذر لجماهير الأهلي على عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وأضاف السومة: نحن هنا من أجل خدمة الأهلي وكل الشكر للأمير منصور بن مشعل على دعمه لي، والقادم سيكون أفضل.

ويذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان تحدث عن السومة قائلًا: عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليون.

وانتشرت صورة عبر موقع تويتر للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي وهو يتحدث مع السومة خلال تدريبات الراقي بالأمس، وذلك من أجل تهدئته وإعادة السيطرة على الأمور.

توترت العلاقة بين عمر السومة ومدرب النادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع النجم السوري في التفكير بالرحيل عن صفوف الراقي.

وظهرت أزمة عمر السومة مع برانكو خلال مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما احتفظ المدرب الكرواتي بالنجم السوري على دكة الاحتياط.

وأثار عدم الدفع بالسوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية استغراب الجماهير، خاصة أن الأهلي في حاجة لتسجيل أكثر من هدفين دون اهتزاز شباكه لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

واحتفظ برانكو بمهاجمه عمر السومة حتى الدقيقة 75، الأمر الذي أثار غضب اللاعب السوري، ودفعه لرمي قميص الأهلي على الأرض، لتشتعل الأزمة بين المدرب الكرواتي ونجم الراقي.

« عمر يريدنا ونحن نريده .. عمر ابننا ونحن أهله .. إذا يحبنا ذرة .. نحبه مليون .. » الأهلي يحب أبنائه المخلصين .. 💚 pic.twitter.com/4w4HkzlMQ5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 16, 2019