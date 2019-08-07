صور.. أسوشيتد برس تنقل روعة مشاهد الحجيج من داخل الحرم

المواطن - محمود نبيل

رصدت وكالات الأنباء العالمية مظاهر الحج المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حرصت على إظهار العديد من التفاصيل الرائعة لضيوف الرحمن داخل الحرم المكي.

وأظهرت اللقطات التي عرضتها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، مجموعة من أعظم المشاهد التي تظهر الأجواء الروحانية التي يعيشها ضيوف بيت الله الحرام.

ويلتقي العديد من الثقافات العالمية في موسم الحج، والذي يجمع ملايين البشر المسلمين من شتى بقاع الأرض، لأداء الفريضة المقدسة، والتي تحرص المملكة على تيسيرها على الحجاج بشكل عام.

ولمس العالم آثار التطوير المستمر في البنية التحتية الخاصة بالحرمين الشريفين، والتي تهدف لتوفير أعلى سبل الراحة والخدمة لضيوف بيت الله خلال الوقت الحالي، لا سيما وأن تلك التطويرات تشمل العديد من الأمور مثل وسائل النقل والتوسيع وغيرها.

وحسب تقارير إعلامية أجنبية، فإن حرص المملكة على تقديم الأفضل دائمًا للحجاج، يجعلها تحظى بمكانة وتقدير كبير في قلوب كل المسلمين على مستوى العالم، والذين يتمنون أن تُتاح لهم فرصة زيارة الحرمين الشريفين وأداء فريضة الحج.