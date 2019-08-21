صور.. استقبال مميز لـ جهاد الحسين في مران الرائد

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم السوري جهاد الحسين في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الجماعية، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة الاتحاد المقبلة.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال لاعبي الفريق الأول بالنجم جهاد الحسين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على طريقتهم الخاصة.

ووصل جهاد الحسين إلى جدة، مساء الأربعاء، للانتظام في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بعد التعاقد معه رسميًّا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده بالتراضي مع نادي التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.