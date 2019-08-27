صور.. افتتاح بطولة سوبر جلوب في السعودية

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، مساء اليوم الثلاثاء، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

سوبر جلوب:

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي تأتي ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

واستمر حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد لمدة 25 دقيقة تقريبًا، وشهد العديد من الفقرات المتنوعة، والتي أعدتها اللجنة المنظمة لكي تتناسب مع الحضور سواء من الأفراد أو العائلات.

ومن المقرر أن تستمر منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.

ويشارك في بطولة سوبر جلوب كلٌّ من برشلونة الإسباني، كيل الألماني، الدحيل القطري، الزمالك المصري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأميركي، جامعة سيدني الأسترالي وفاردا المقدوني، بجانب الثنائي السعودي.