صور.. اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى مكة

المواطن - مكة المكرمة

اكتمل اليوم وصول 6500 حاج وحاجة إلى مكة المكرمة قادمين من أكثر من79 دولة من مختلف قارات العالم، يمثلون كافة المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورحّبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة.

وأكّدت الوزارة تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.