صور.. الأخضر يُغادر إلى العراق
للمشاركة في بطولة غرب آسيا

صور.. الأخضر يُغادر إلى العراق

2019/08/02
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
212
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول برئاسة الأمين العام للاتحاد لكرة القدم إبراهيم القاسم إلى مدينة أربيل العراقية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة غرب آسيا 2019، والتي تضم منتخبات البحرين، والأردن، والكويت.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا ضد الكويت، في الرابع من شهر أغسطس الحالي، على ملعب فرانسوا حريري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم