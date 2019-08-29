صور.. الاتحاد يصل بيروت لمواجهة العهد

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استعدادًا لمواجهة العهد المقبلة.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الاتحاد إلى بيروت، وكان في استقبالها في المطار ممثلو إدارة نادي العهد اللبناني.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العهد اللبناني، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.