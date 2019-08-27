صور.. الجماهير للاعبي الاتحاد: أعيدوا الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير العميد على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال المقامة الآن.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الاتحاد ضد الهلال:

وأعدت جماهير العميد تيفو مميزًا للغاية خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال، حيث يحمل كلمة “Bring It Back” أي أعيدوها، في إشارة إلى رغبته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتيفو جماهير العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، وعلق قائلًا: “أعيدوها.. هل يستجيب الاتحاد لنداء جماهيره؟”.

وقام حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، بنشر صور عديدة للحضور الجماهيري الكبير خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، والتيفو الذي أعده مشجعو العميد، وعلق قائلًا: “Bring It Back”.

وتُشير نتيجة مباراة الاتحاد ضد الهلال إلى التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وسط محاولات من اللاعبين لهز الشباك.