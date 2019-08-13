صور.. الفيصل يكرم الفائزين بجائزة الإمارة للإعلام الجديد

المواطن - مكة المكرمة

كرم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم، الفائزين بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان.

وقال الفيصل، خلال تسليم الجوائز: “نتطلع إلى أن تكون مكة المكرمة مدينة نموذجية”.

وفاز بجائزة الإمارة للإعلام الجديد فرع أفضل صورة:

الفائز الأول: سعود العنزي

الفائز الثاني: عمر التميمي

وفاز بجائزة الإمارة للإعلام الجديد فرع أفضل تغطية سناب شات:

الفائز الأول: منصور الرقيبة

الفائز الثاني: سعود الشيباني

وفاز بجائزة الإمارة للإعلام الجديد فرع أفضل تغريدة:

الفائز: عبدالله بن بندر المطيري

وفاز بجائزة الإمارة للإعلام الجديد فرع أفضل فيلم قصير:

الفائز الأول: مركز التواصل الحكومي

الفائز الثاني: فريق إعلام هدية التطوعي



