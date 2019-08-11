صور .. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد تدريباته وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي غدًا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة النصر والوحدة ستُقام غدًا على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال روي فيتوريا: أعلم أن المباراة ستكون صعبة لأننا نلعب أمام خصم قوي، وتعادلنا معه على أرضنا، وبالتأكيد فإننا لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب عائقًا لنا.

وتابع روي فيتوريا: في المباراة الماضية، أضعنا العديد من الفرص وكان من الممكن أن نُنهي المباراة بهدفين أو أكثر، ولا توجد أفضلية لأحد في مباراة الغد، سنقدم مباراة حماسية جديدة.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: نحن الآن نلعب خارج أرضنا ولدينا الثقة في أننا سنُسجل في ارض الوحدة، واللاعبون المتواجدون هم الأفضل فنيًا بالنسبة لي وأي لاعب يُشارك سيقدم الأفضل بالتأكيد.

أكد المدافع عمر هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن فريقه جاء إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عمر هوساوي في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة: جئنا إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة والتأهل، ونعلم تمامًا صعوبة المباراة، بسبب الأجواء وقوة فريق الوحدة ولكن هدفنا بكل تأكيد، هو التأهل بإذن الله بعد الفوز على الوحدة.