صور.. النصر يعود إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصلت، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الرياض بعد نهاية المعسكر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وانطلق معسكر النصر الإعدادي يوم 12 من يوليو الماضي، واستمر لمدة 10 أيام في مدينة أوبيدز، قبل أن ينتقل الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة أوفير لاستكمال معسكره هناك حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ولعب النصر عدة مباريات ودية خلال معسكر البرتغال، حيث فاز في مباراته الأولى ضد ساكفنيز بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب على كالداس بهدف دون رد، وتعادل أمام إشتوريل برايا بنتيجة 2/2.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره الخارجي بالخسارة بهدف دون رد ضد باسوش دي فيريرا البرتغالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.