صور.. الورد وماء زمزم لاستقبال 1000 حاج فلسطيني

المواطن - واس

وصل اليوم إلى مكة المكرمة، (1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين ، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة .

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدموا لهم الورود وماء زمزم، والتمر والقهوة .

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهته عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجل أن يجعل عمله في موازين حسناته وأن يديمه ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.