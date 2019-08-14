صور.. امتلاء صحن المطاف بالمودّعين

المواطن - مكة المكرمة

امتلأ صحن المطاف في الكعبة المشرفة بضيوف الرحمن الذين يُؤدون طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وخلال أيام التشريق رمى الحجاج الجمرات الثلاث بكل يُسر وسهولة بعد التوسعات والتحسينات التي أدخلتها المملكة على جسر الجمرات.

والمعروف أن طواف الوداع هو أحد واجبات الحج السبعة التي تشمل الإحرام من الميقات المعتبر للحاج، الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهاراً، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار مرتباً، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً فعليه هدي واجب.