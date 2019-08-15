صور.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - الطائف

انطلقت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، اليوم الخميس، في ميدان سباقات الهجن في مدينة الطائف، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من منافسات اليوم الأول في مهرجان ولي العهد للهجن.

ويأتي مهرجان ولي العهد للهجن 2 ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال.

ويتنافس في المهرجان مجموعة كبيرة من مُلّاك الهجن المحلية والدولية، بعدد 439 شوطًا على فترتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة ٧ صباحاً والفترة المسائية الساعة ٣ عصراً.

وكان الاتحاد السعودي للهجن المنظم لمنافسات المهرجان قد خصص المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطاً، مخصصة لجميع الفئات العمرية، وستكون المرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية، بمجموع 48 شوطًا.

وستكون الأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا، ومن المقرر أن تستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة الموافق 14 من شهر سبتمبر المقبل.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة في أشواط المهرجان وملاك الهجن؛ للتسجيل الإلكتروني الذي في حال تفعيله لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.