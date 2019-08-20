صور.. بدء توافد جماهير الاتحاد إلى ملعب الجوهرة
في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

صور.. بدء توافد جماهير الاتحاد إلى ملعب الجوهرة

2019/08/20
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير في التوافد إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لحضور مباراة الاتحاد والعهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد جماهير العميد لمتابعة مباراة الاتحاد والعهد اللبناني قبل من ساعة على انطلاقها.

وقام حساب الاتحاد العربي لكرة القدم على “تويتر”، بنشر صورة لآخر استعدادات ملعب الجوهرة، وعلق عليها قائلًا: “استاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية يظهر بجهوزية عالية لمباراة فريقي الاتحاد والعهد اللبناني”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة العهد اللبناني اليوم، وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس محمد السادس.



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