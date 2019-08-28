صور.. بر محايل توزع 305 حقائب مدرسية بقرى حموان وممدد

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل اليوم وبحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ومدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم مشروع الحقيبة المدرسية وذلك بتوزيع 305 حقائب مدرسية للطلاب والطالبات بقرى حموان وممدد.

وتهدف الجمعية من خلال هذا المشروع تأمين المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات لإعانتهم في مسيرتهم التعليمية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي، أن المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للطلاب من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها.

وتابع أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع التي تسعى من خلاله الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات، وفق استراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي.

وبيّن الفلقي أن المشروع عبارة عن حقيبة مدرسية بكامل الأدوات والمستلزمات الدراسية، وأفاد أن المرحلة الأولى سيتم توزيع 305 حقائب مدرسية وسيتبعها مراحل قادمه حسب احتياج المدارس في القرى النائية.