صور .. حمدالله يزور الشيخ صالح المغامسي في منزله

المواطن - محمد سمعه

زار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس، منزل الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء المدينة.

ونشر حمدالله صورة له مع الشيخ صالح المغامسي عبر حسابه في تويتر قائلًا عنها: زيارتي للشيخ العزيز صالح المغامسي حفظه الله ورعاه وجعله من أهل الفردوس الأعلى.

أما الشيخ صالح المغامسي فعلّق على زيارة حمدالله قائلًا: فرحت عصر اليوم بزيارة أخي الكابتن عبدالرزاق حمدالله لاعب المنتخب المغربي ونادي النصر السعودي لي في منزلي، أسأل الله له المزيد من التوفيق والسداد.

ويُذكر أن حمدالله كان سببًا مباشرًا في تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أحرز هدفين في شباك نادي الوحدة الإماراتي في لقائي الذهاب والإياب من أصل أربعة أهداف فاز بهم النصر على نادي الوحدة في مجموع المباراتين.

وكان حمدالله تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع النصر في الموسم الماضي، ونال جائزة هداف المسابقة برصيد 35 هدفاً.