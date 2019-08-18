صور.. حملة بالشوارع لدعم برنامج وليد الفراج

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر إيقاف برنامج الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجديد الذي من المقرر بثه مع بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

ويُذكر أن برنامج وليد الفراج يُدعى” الدوري مع وليد” وسيتم بثه عبر قناة SBC السعودية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة بداية من الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

سبب المطالبة بإيقاف البرنامج

وأعربت فئات كبيرة من جماهير نادي النصر عبر تويتر عن مطالبها بإيقاف برنامج وليد الفراج بسبب قولهم بأنه يُحرض على التعصب، بعد تغريدته الأخيرة عن المغربي عبد الرزاق حمدالله ونادي النصر.

وكان وليد الفراج كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مرّ في ملاعبنا”.

تغريدة أثارت الجدل

قال وليد الفراج في تغريدة في حسابه بتويتر تعقيبًا على الهجوم على تغريدته السابقة: ابتعدت دومًا عن التراشق اللفظي مع زملاء المهنة، فليس من اللائق أن يتبادل الإعلاميون السباب والهجوم الشخصي أمام الناس الذين ينتظرون منهم معلومة جديدة أو رأيًا في قضية رياضية.

وأضاف وليد الفراج: نقول دومًا إننا من عائلات محترمة، إذن أسماء عائلاتنا مسؤولية تفرض علينا اللسان العفيف والأفعال الكبيرة.

علّق حساب يحمل اسم حسن الهلالي عبر تويتر قائلًا: “صور برنامجك في كل مكان منور يا أبو بدر، أنت ملح الكرة السعودية والله يعين اللي ما يحبوك”.

أما الصحافي طارق النوفل فعلّق قائلًا: “هذا والدوري مع وليد ما بدأ، بدأ أصحاب الصوت الأوحد بالمطالبة بإيقاف برنامجه، لك الحق في قول رأيك فيمن تشاء وكيفما شئت دون إساءة، ودع غيرك يُمارس حقه مثلك، صدق من قال خفف تعصبك”.

وقال الكاتب الصحافي سعدون العويمري: “ما ذكره الزميل الخلوق والمميز وليد الفراج في تغريدته أراها وجهة نظر شخصية، ما لك حق تصادرها أو تُطالبه بعدم إبداء الرأي، وهاشتاق إيقاف برنامجه لن يقدم ولن يؤخر، فقط خربشات صغار لن تضر الكبار”.

وكان وليد الفراج أعلن عن موعد بدء برنامجه فقال في حسابه بتويتر: “يا حبي لكم، بإذن الله تعالى سيكون وعدنا الخميس الجاي، اضبط وقتك على الساعة 11 مساء في قناة sbc السعودية بعد مباريات أول جولة في الدوري السعودي الجديد، ليلة نار”.