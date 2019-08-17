صور.. خبز الجمر يجذب زوار مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن عرضاً للمأكولات الشعبية التي يُقبل عليها الزوار من مختلف الأعمار، ومنها على سبيل المثال خبز الجمر.

ويعد خبز الجمر من المأكولات الشعبية القديمة والتي لم تندثر مع مرور السنين على الرغم من انتشار آلات عمل الخبز الآلية المتطورة.

وما إن تدخل السوق الشعبي والذي يأتي ضمن أكثر من 20 فعالية تقام بمهرجان ولي العهد للهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف إلا وتشم الرائحة الزكية لخبز الجمر والتي تنتشر في أرجاء السوق من أحد الأركان المشاركة والتي تقدم المأكولات الشعبية، حيث يشهد محل إعداد خبز الجمر إقبالاً متزايداً من زوار المهرجان ويقوم بإعداده أيدٍ وطنية.

وعلى الرغم من انتشار الوجبات السريعة والمأكولات الشعبية الأخرى إلا أن خبز الجمر لا يزال يحتفظ بنكهته الخاصة ورائحته الزكية.

ويصل بيع سعر خبز الجمر إلى عشرة ريالات للحبة الواحدة، ويتناوله معظم الزوار ساخناً مع الشاي أو الحليب على الجلسات المخصصة للزوار وسط السوق.

وتحظى فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن والذي يشتمل على أكثر من 20 فعالية متنوعة والمنتشرة داخل حديقة الملك فيصل بالطائف بإقبال كبير من الزوار والمصطافين للاستمتاع بهذه الفعاليات وقضاء يوم جميل مع الأجواء الجميلة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.